La Regina Elisabetta scrive a Umberto Bossi | «Grazie per le parole gentili su Filippo»

C'è anche Umberto Bossi tra i molti, nel mondo, che sono rimasti colpiti dalla morte del Principe Filippo e hanno voluto mandare un messaggio di cordoglio alla Regina Elisabetta per la perdita dell'amato marito. A far emergere la circostanza è stata la lettera di ringraziamento giunta a Palazzo Madama per il Senatùr e inviata da Buckingham Palace. La Regina Elisabetta scrive a Bossi: «Grazie per le parole gentili» La lettera della Regina Elisabetta è arrivata al Senato su carta intestata di Buckingham Palace. A firmarla è stato Andrew Paterson, direttore delle operazioni, ufficio del segretario privato di sua Maestà. «La Regina mi ha ...

