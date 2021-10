Irving non può giocare le partite in casa e non può allenarsi: Nba e Nets stanchi del campione no-vax (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In Nba un campione no-vax è prima di tutto un uomo che non accetta le regole di convivenza imposte dalle autorità sanitarie, e solo poi un campione. E come tale viene trattato. Senza scappatoie, o deroghe. Accade così che la superstar dei Brooklyn Nets Kyrie Irving viene esclusa dagli allenamenti con i compagni, e non potrà giocare nessuna partita in casa. Semplicemente perché le regole a New York impongono almeno di aver ricevuto una dose per accedere a locali chiusi per allenarsi o giocare le partite. Irving è un caso, ovviamente. L’Nba e la sua franchigia sono stanchi di dover sopportare un tale atteggiamento. Il playmaker non ha partecipato all’ultimo allenamento dei Nets tenutosi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) In Nba unno-vax è prima di tutto un uomo che non accetta le regole di convivenza imposte dalle autorità sanitarie, e solo poi un. E come tale viene trattato. Senza scappatoie, o deroghe. Accade così che la superstar dei BrooklynKyrieviene esclusa dagli allenamenti con i compagni, e non potrànessuna partita in. Semplicemente perché le regole a New York impongono almeno di aver ricevuto una dose per accedere a locali chiusi perleè un caso, ovviamente. L’Nba e la sua franchigia sonodi dover sopportare un tale atteggiamento. Il playmaker non ha partecipato all’ultimo allenamento deitenutosi ...

napolista : Irving non può giocare le partite in casa e non può allenarsi: Nba e Nets stanchi del campione no-vax Secondo le r… - The_Huge_ : @simonesandri @Queenie_Boy Come 82 partite? Immagino che come Irving non possa entrare al Barclays Center non potra… - simonesandri : @Queenie_Boy ...a questo punto una norma Nba che estenda il requirement a tutti...ovviamente questo non assolve le… - simonesandri : @Queenie_Boy Il problema e' che non e' un 'regolamento Nba' ma una norma di NYC (peraltro un po' particolare perche… - BasketUniverso : NBA - I Nets non sposteranno gli allenamenti fuori da New York per accomodare Irving, dice Steve Nash -