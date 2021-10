“Ignorante e maleducato”: bufera su Pippo Franco, le bugie sul green pass (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella trasmissione di Barbara D’Urso ospite il figlio di Pippo Franco, finito nella bufera a causa di una bugia riguardante il green pass… E’ finito nell’occhio della bufera Pippo Franco, il noto attore, comico e cantante. Il pomo della discordia è stato il possesso del green pass, che a quanto si apprende sarebbe stato certificato in modo falso. Il comico è infatti indagato dalla procura di Roma per presunto possesso di green pass falso. A seguito dell’indagine da parte dei carabinieri capitolini, infatti, si è posta l’attenzione sul medico di base dell’artista, il quale sarebbe coinvolto nella presunta operazione fraudolenta. Il figlio di Pippo ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nella trasmissione di Barbara D’Urso ospite il figlio di, finito nellaa causa di una bugia riguardante il… E’ finito nell’occhio della, il noto attore, comico e cantante. Il pomo della discordia è stato il possesso del, che a quanto si apprende sarebbe stato certificato in modo falso. Il comico è infatti indagato dalla procura di Roma per presunto possesso difalso. A seguito dell’indagine da parte dei carabinieri capitolini, infatti, si è posta l’attenzione sul medico di base dell’artista, il quale sarebbe coinvolto nella presunta operazione fraudolenta. Il figlio di...

