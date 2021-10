(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ci avete segnalato che qualche genio del male sta facendo ricircolare una vecchiaper criticare i ragazzi di Fridays For Future. Anche io li vorrei criticare, ma prima vediamo lain questione: Nell’immagine si vede una strada italiana, per terra sporcizia varia di fronte a un bidone completamente pieno e strabordante di spazzatura. Laviene condivisa con questo post: Dalla manifestazione deiper l’ambiente è tutto…. Per terra un volantino riporta scritto gennaio 2020. Siamo a ottobre 2021, la vedo dura che qualcuno si sia portato un volantino vecchio per sporcare la strada… e difatti basta cercare con attenzione e subito lasalta fuori, Fanpage l’aveva trattata nel 2019. L’immagine mostra Via Toledo a Napoli, anche all’epoca era stata usata per sostenere che si trattasse ...

tosi_mattia : RT @butacit: I “gretini” e le foto vecchie - _bufale_ : I “gretini” e le foto vecchie - mmpbowen : RT @butacit: I “gretini” e le foto vecchie - butacit : I “gretini” e le foto vecchie - DReqvenge2020 : @10clarenc3 Ho visto i GRETINI come hanno lasciato il centro dopo la manifestazione. Ci sono foto inquietanti. -

