Ho 40 anni, faccio il portuale e non ho il green pass. È un’utopia pretendere dei tamponi gratis? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) di Carlo Banchieri Sono Carlo Banchieri, livornese, ho 40 anni, faccio il portuale, sono sposato, ho due bambini e sono autore di racconti e romanzi che scrivo nel tempo libero. Sono uno di quelli che non ha fatto il vaccino e sta per arrivare il 15 ottobre. Giorno in cui per me la distopia diventerà realtà. Scrivo perché non ho sentito una parola, una sola voce verso chi dal giorno 15 dovrà affrontare una gran brutta situazione. Partendo dal presupposto che la scelta di vaccinarsi o meno dovrebbe essere libera e che non si dovrebbe usare il lavoro delle persone come strumento di ricatto per obbligare a vaccinarsi, aspetto ancora di capire se e come si pongono le istituzioni locali (tutte) rispetto alla misura che scatterà nei confronti dei lavoratori che per andare a lavorare dovranno pagarsi il tampone per avere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) di Carlo Banchieri Sono Carlo Banchieri, livornese, ho 40il, sono sposato, ho due bambini e sono autore di racconti e romanzi che scrivo nel tempo libero. Sono uno di quelli che non ha fatto il vaccino e sta per arrivare il 15 ottobre. Giorno in cui per me la distopia diventerà realtà. Scrivo perché non ho sentito una parola, una sola voce verso chi dal giorno 15 dovrà affrontare una gran brutta situazione. Partendo dal presupposto che la scelta di vaccinarsi o meno dovrebbe essere libera e che non si dovrebbe usare il lavoro delle persone come strumento di ricatto per obbligare a vaccinarsi, aspetto ancora di capire se e come si pongono le istituzioni locali (tutte) rispetto alla misura che scatterà nei confronti dei lavoratori che per andare a lavorare dovranno pagarsi il tampone per avere il ...

Advertising

myrtamerlino : I processi si fanno in tribunale e la giustizia segue il suo corso. Ma faccio una riflessione. In Italia uno stupra… - ilfattoblog : Ho 40 anni, faccio il portuale e non ho il green pass. È un’utopia pretendere dei tamponi gratis? - Bit76Bon : @ThinkingGreeks Io Andrew il portafoglio bit non lo tocco da anni ….. quello che ci casca dentro è come se entrasse… - MkValley1 : @ThinkingGreeks Se si arriva con un blow-off top e la mania è al massimo, venderò tutto gradualmente in salita sper… - Chiara71890917 : Domani faccio 21 anni di matrimonio...cosa mi consigliate di regalargli? -

Ultime Notizie dalla rete : anni faccio Ho 40 anni, faccio il portuale e non ho il green pass. È un’utopia pretendere dei tamponi gratis? Il Fatto Quotidiano Ivrea, trovato morto nel letto a 17 anni. Disposta l'autopsia Il ragazzo è stato trovato senza vita lunedì notte dai genitori nella loro casa sulle colline di Ivrea: è stato allertato il 118 ma non c'è stato nulla da fare. Choc a Ivrea per la morte di Samuel Pao ...

Ecco perché la riforma del catasto porta più equità fiscale AGI - “Rivedere le rendite catastali per avvicinarle ai valori di mercato, è un processo di equità, di trasparenza e di efficienza”. Parola di Vieri Ceriani, economista ed esperto di fisco, sottosegre ...

Il ragazzo è stato trovato senza vita lunedì notte dai genitori nella loro casa sulle colline di Ivrea: è stato allertato il 118 ma non c'è stato nulla da fare. Choc a Ivrea per la morte di Samuel Pao ...AGI - “Rivedere le rendite catastali per avvicinarle ai valori di mercato, è un processo di equità, di trasparenza e di efficienza”. Parola di Vieri Ceriani, economista ed esperto di fisco, sottosegre ...