Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 6 settembre 2021

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)aitv della prima serata di oggi,6.10., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 UEFA Nations League: semifinale Italia-Spagna Calcio RAI2 L’Ispettore Coliandro – Il ritorno Film RAI3 Chi l’ha visto? Attualità RETE4 Zona Bianca Attualità CANALE5 La signora dello Zoo di Varsavia Film ITALIA1 Tu la conosci Claudia? Film LA7 Non è l’Arena Attualità REALTIME Beauty Bus Docureality CIELO Il mistero dei teschi di cristallo Film TV8 X Factor– Le audizioni Talent Show NOVE Accordi & Disaccordi Talk Show first appeared on Ascolti Tv Blog.

