Gestione del wallet? Swag presenta la soluzione Sentyment (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Qual è il momento giusto per aumentare la presenza di Bitcoin nel proprio portafoglio digitale? E quali sono gli indicatori o i consigli da seguire per evitare che il proprio wallet perda valore? Esiste una strategia vincente? Queste sono le domande più frequenti, tra le più ricercate anche su Google, che gli utenti abituati ad acquistare criptovalute si pongono ogni settimana. Risposte e consigli spesso arrivano da esperti, che eseguono analisi e previsioni spesso incomprensibili o, addirittura, poco attendibili. Basta un ribasso oppure un rialzo improvviso per modificare frettolosamente una strategia che, invece, dovrebbe essere prodotta con attenzione e giudizio. Questo perché operare in criptovalute con un orizzonte temporale breve alle volte può essere controproducente. Senza contare che la fretta potrebbe limitare o persino azzerare i propri guadagni.

