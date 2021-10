Germania, Fdp accetta la proposta dei Verdi: giovedì colloqui con Spd (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 'Abbiamo accettato la proposta di colloqui con Spd e Verdi' per la formazione del nuovo governo tedesco . Lo ha detto il leader dei liberali tedeschi Christian Lindner. giovedì ci sarà il primo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 'Abbiamoto ladicon Spd e' per la formazione del nuovo governo tedesco . Lo ha detto il leader dei liberali tedeschi Christian Lindner.ci sarà il primo ...

Advertising

fleinaudi : Il Prof #Prodi forse ispirato dal pranzo con #Santori e le #Sardine ha detto quel che pensava su @fdp Ha ragione, i… - crialicata : RT @mastrobradipo: #Germania - Verdi e liberali tenteranno intanto colloqui, già domani, con Olaf Scholz, per un governo 'semaforo'. Lo ha… - ve10ve : RT @TgLa7: #Germania: Fdp, ok proposta Verdi per colloqui con Spd - DelioMugnolo : @valentina_mulas @sassari68 Secondo me invece no. Non ha senso per nessuno dei tre partiti annullare le proprie amb… - putino : #Germania ????: partono i colloqui esplorativi per la creazione di una coalizione semaforo ?? tra #SPD (partito di mag… -