Enrico Varriale è stato sospeso dal video dai vertici Rai. È indagato per stalking e lesioni personali dopo la denuncia dell'ex compagna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Enrico Varriale, fino a pochi mesi fa direttore di RaiSport, è stato sospeso dal video dai vertici della tv pubblica. Il giornalista sportivo è infatti indagato per stalking e lesioni personali aggravate, dopo la querela dell'ex compagna. L'allontanamento – riporta Adnkronos – avrà effetto fino alla chiusura delle indagini e al chiarimento della sua posizione. Al momento nei confronti dell'accusato, la giudice per le indagini preliminari, Monica Ciancio, ha disposto il "divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa". Varriale non può inoltre "comunicare con lei neppure per interposta persona" e deve ...

