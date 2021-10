Ds Torino: "Vi dico se Belotti torna contro il Napoli" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha rilasciato un’intervista a La Stampa, tra i tanti temi toccati, anche la situazione legata all'infortunio e al rinnovo di Andrea Belotti. Situazione che interessa al Napoli e a Spalletti in quanto dopo la sosta ci sarà, per l'appunto, Napoli-Torino. "Belotti? Dovremmo riaverlo a disposizione dopo la sosta, ha avuto un ematoma che lo ha tormentato, non un’infrazione al perone. Per il rinnovo la nostra offerta la sa (3.6 milioni di euro)". Belotti-Napoli-Torino "Zima, Brekalo e Praet grandi operazioni. Il primo è piaciuto immediatamente a Juric. Il secondo è stato cercato da altri grandi club, ma noi l'abbiamo messo subito su un volo privato. Praet lo volevamo fortemente, e ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il direttore sportivo del, Davide Vagnati, ha rilasciato un’intervista a La Stampa, tra i tanti temi toccati, anche la situazione legata all'infortunio e al rinnovo di Andrea. Situazione che interessa ale a Spalletti in quanto dopo la sosta ci sarà, per l'appunto,. "? Dovremmo riaverlo a disposizione dopo la sosta, ha avuto un ematoma che lo ha tormentato, non un’infrazione al perone. Per il rinnovo la nostra offerta la sa (3.6 milioni di euro)"."Zima, Brekalo e Praet grandi operazioni. Il primo è piaciuto immediatamente a Juric. Il secondo è stato cercato da altri grandi club, ma noi l'abbiamo messo subito su un volo privato. Praet lo volevamo fortemente, e ...

