Discoteche, la riapertura si complica. Fedriga: 'Con la capienza al 35% è impossibile' (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si complica la riapertura delle , decisa dal Cts ieri ma con la capienza massima del 35%. Il parere degli esperti del Comitato tecnico scientifico non convince il presidente del Friuli Venezia Giulia ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Siladelle , decisa dal Cts ieri ma con lamassima del 35%. Il parere degli esperti del Comitato tecnico scientifico non convince il presidente del Friuli Venezia Giulia ...

Advertising

Mov5Stelle : Rispettiamo le valutazioni del Comitati Tecnico Scientifico (CTS), ma non possiamo non rilevare che prevedere la ri… - SkyTG24 : È arrivato il parere positivo del Cts alla possibile riapertura delle discoteche in Italia, le regole… - Corriere : Riapertura discoteche al 35%, per la Siae «decisione surreale, più costi che incassi: non riaprono» - Andyphone : RT @radioglobofm: Massimo Casanova, proprietario del Papeete, a Torre di Controllo: 'Questa riapertura al 35% delle discoteche è una presa… - bolli_donatella : RT @radioglobofm: Massimo Casanova, proprietario del Papeete, a Torre di Controllo: 'Questa riapertura al 35% delle discoteche è una presa… -