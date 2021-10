Deschamps | «Torino mia seconda casa Felice di tornare con la Francia»

Leggi su footdata

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Sono tornato per motivi professionali, ho visto tante partite qui per visionare i giocatori. Considerola mia, ho trascorso quasi metà della mia carriera lì”. Così Didier, ct della, parlando in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Nations League contro il Belgio. “Sono stato segnato dal mio passaggio qui, anche se lo stadio è cambiato. Conosco tante persone che ancora ci lavorano, è un piacere tornarci”, ha aggiunto l’ex centrocampista e allenatore della Juventus.