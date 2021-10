Denise Pipitone, guai per l'avvocato Frazzitta: 'Rischia una sanzione'. Ecco cos'è accaduto e l'intercettazione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Giacomo Frazzitta , l'avvocato che da anni segue la famiglia di Denise Pipitone potrebbe subire un provvedimento disciplinare . Il legale, da 17 anni accando a Piera Maggio nel tentativo di venire a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Giacomo, l'che da anni segue la famiglia dipotrebbe subire un provvedimento disciplinare . Il legale, da 17 anni accando a Piera Maggio nel tentativo di venire a ...

Advertising

marcellotrenord : RT @QdSit: #DenisePipitone, dopo l'ex pm Maria Angioni, finisce sotto accusa l'avvocato di Piera Maggio Giacomo Frazzitta. Ecco cosa è emer… - NewSicilia : #Newsicilia Caso #DenisePipitone: nei guai il difensore della mamma Piera Maggio, ecco perché - Alemena48027552 : RT @angeli_fiore: @LUCA08103828 NOI NON CI ARRENDIAMO VERITÀ E GIUSTIZIA PER DENISE PIPITONE #veritaperdenise #giustiziaperdenise #missing… - QdSit : #DenisePipitone, dopo l'ex pm Maria Angioni, finisce sotto accusa l'avvocato di Piera Maggio Giacomo Frazzitta. Ecc… - rena_lore : @maryfalco71 @Elisabeth299_ Lei, Mary, chiede di cancellare un tweet, quando Piera chiede di non diffondere locandi… -