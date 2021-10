Covid scuola, monitoraggi capillari e screening continui per evitare quarantena. L’ordinanza della Valle d’Aosta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Valle d'Aosta sta per adottare un'ordinanza regionale che "permetterà di ridurre al minimo o di azzerare i periodi di quarantena nelle scuole, attraverso un monitoraggio capillare e screening continui". Lo ha annunciato il presidente della Regione Erik Lavevaz durante il Consiglio Valle dell'Aosta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lad'Aosta sta per adottare un'ordinanza regionale che "permetterà di ridurre al minimo o di azzerare i periodi dinelle scuole, attraverso uno capillare e". Lo ha annunciato il presidenteRegione Erik Lavevaz durante il Consigliodell'Aosta. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : @PerezPierpaolo @Sveva1605 Assurdo, c'è esplicita circolare che consente l'accesso al cortile delle scuole. - Ciribini : RT @EmMicucci: #Coronavirus #Franco ammette che se #pandemia riprendesse, #economia sarebbe messa a rischio Perché allora non prevenire con… - orizzontescuola : Covid scuola, monitoraggi capillari e screening continui per evitare quarantena. L’ordinanza della Valle d’Aosta - FoggiaCittaAper : A #Foggia si torna in #Dad per un giorno. #Covid? No, colpa dell'Acquedotto... - EmMicucci : #Coronavirus #Franco ammette che se #pandemia riprendesse, #economia sarebbe messa a rischio Perché allora non prev… -