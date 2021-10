Certificazione internazionale per l’Oncologia di Pozzuoli: è la prima volta per una Asl campana (Di mercoledì 6 ottobre 2021) l’Oncologia di Pozzuoli sarà il primo reparto ospedaliero di un’Azienda sanitaria locale campana a ricevere la Certificazione di qualità da parte di un Ente di Certificazione internazionale. Il riconoscimento del prestigioso ente francese Bureau Veritas arriva al termine di un percorso durato un anno e che garantirà l’omogeneità e la qualità delle procedure adottate dal reparto diretto dal dottor Gaetano Facchini. La consegna del riconoscimento da parte dell’ente certificatore avverrà al reparto e saranno presenti, tra gli altri, il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord Antonio d’Amore, il direttore dell’Uoc di Oncologia Gaetano Facchini, ed il rappresentante di Bureau Veritas. La qualità dei servizi erogati dal reparto di oncologia di Pozzuoli è testimoniata anche ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 ottobre 2021)disarà il primo reparto ospedaliero di un’Azienda sanitaria localea ricevere ladi qualità da parte di un Ente di. Il riconoscimento del prestigioso ente francese Bureau Veritas arriva al termine di un percorso durato un anno e che garantirà l’omogeneità e la qualità delle procedure adottate dal reparto diretto dal dottor Gaetano Facchini. La consegna del riconoscimento da parte dell’ente certificatore avverrà al reparto e saranno presenti, tra gli altri, il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord Antonio d’Amore, il direttore dell’Uoc di Oncologia Gaetano Facchini, ed il rappresentante di Bureau Veritas. La qualità dei servizi erogati dal reparto di oncologia diè testimoniata anche ...

