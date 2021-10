Buzzi apre un pub | tra l' hot dog er Terribile e il panino Suburra

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Aprirò un pub” aveva detto solo pochi giorni fa Salvatore. AdnKronos dà notizia che a Romadomani il’s Burger con un menù speciale, tra panini Gomorra,, Samurai, Mondo di Mezzo e Agro Pontino o l’hot dog Er. “In questo locale pagano tutti: amici, parenti e conoscenti, i pubblici ministeri pagano doppio e i giudici triplo. Hanno diritto allo sconto gli ex soci e i dipendenti del gruppo 29 giugno” dice l’imprenditore-imputato di Mafia Capitale (ha annunciato ricorso in Cassazione dopo la riderterminazione della pena in appello). Quattro vetrine a pochi passi da Ikea per il locale preso in gestione dopo le accuse, le condanne, il carcere e i titoli in prima pagina. Nel menù fioccano anche i riferimenti ai personaggi della malavita romana e della ...