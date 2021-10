Witsel | Tranquilli | Lukaku si sbloccherà con il Belgio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Witsel Tranquilli

Corriere dello Sport.it

Il centrocampista del Borussia Dortmund difende le prestazioni di tre dei suoi compagni di nazionale, compreso l'ex attaccante dell'InterNomi come Courtois, Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld,, Tielemans, Mertens e l'interista Lukaku non possono certo far fare sonnial nostro Commissario Tecnico ma d'altronde il ...