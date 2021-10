Uomini e Donne, dopo aver aperto un sondaggio tra i fan Valentina Pivati svela il nome scelto per la bimba in arrivo (Di martedì 5 ottobre 2021) Valentina Pivati – ex pupilla di Uomini e Donne – ha voluto condividere con i follower le sue emozioni a pochi mesi dal parto. L’abbiamo conosciuta all’interno degli studi di Uomini e Donne, quando aveva deciso di intraprendere una conoscenza con l’ex tronista Mariano Catanzaro. Il giovane partenopeo l’aveva scelta per proseguire la relazione al di fuori degli studi di Maria De Filippi. Le cose però non erano andate come sperato. La loro storia d’amore non è decollata e Valentina e Mariano hanno deciso di prendere definitivamente due strade separate. Ad oggi la Pivati è felicemente legata ad Andrea Concato e i due hanno annunciato di aspettare il loro primogenito. Nelle scorse settimane l’ex corteggiatrice aveva voluto coinvolgere anche i suoi ... Leggi su isaechia (Di martedì 5 ottobre 2021)– ex pupilla di– ha voluto condividere con i follower le sue emozioni a pochi mesi dal parto. L’abbiamo conosciuta all’interno degli studi di, quando aveva deciso di intraprendere una conoscenza con l’ex tronista Mariano Catanzaro. Il giovane partenopeo l’aveva scelta per proseguire la relazione al di fuori degli studi di Maria De Filippi. Le cose però non erano andate come sperato. La loro storia d’amore non è decollata ee Mariano hanno deciso di prendere definitivamente due strade separate. Ad oggi laè felicemente legata ad Andrea Concato e i due hanno annunciato di aspettare il loro primogenito. Nelle scorse settimane l’ex corteggiatrice aveva voluto coinvolgere anche i suoi ...

