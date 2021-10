Un'auto abbandonata sull'Olona fa temere il peggio: ricerche tra Legnano e Castellanza (Di martedì 5 ottobre 2021) Legnano (Milano), 5 ottobre 2021 - Elicottero e mezzi di soccorso in azione nella zona del Castello di Legnano , fra la città del Carroccio e San Vittore Olona per una persona che risulta dispersa e ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 5 ottobre 2021)(Milano), 5 ottobre 2021 - Elicottero e mezzi di soccorso in azione nella zona del Castello di, fra la città del Carroccio e San Vittoreper una persona che risulta dispersa e ...

Advertising

Giorno_Legnano : Un'auto abbandonata sull'Olona fa temere il peggio: ricerche tra Legnano e Castellanza - AssCivPA : Discarica con auto abbandonata in piazza Baronio Manfredi *SEGNALAZIONE* - - palermomaniait : Discarica con auto abbandonata in piazza Baronio Manfredi *SEGNALAZIONE* - - Giorno_Milano : Discarica in centro vicino a un’auto abbandonata intervento lampo, liberate due piazzole della sosta - soloioenessuno : RT @mrouterking62: #amore Storie: Bullo 6 anni trovato per caso incastrato nel motore di un auto,Eva 2 anni abbandonata perchè era brutta i… -