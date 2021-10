Terza dose per tutti gli Over 18 dopo 6 mesi: arriva il via libera dell’Ema (Di martedì 5 ottobre 2021) arrivato il via libera dall’EMA (Agenzia europea del farmaco) per la somministrazione della Terza dose di vaccino anti-Covid per gli immunodepressi e per tutti i cittadini Over 18. Si tratta dei vaccini a mRna, ovvero solamente Pfizer e Moderna. Vaccino Covid: 3° dose per immunodepressi Secondo le direttive dell’Ema la Terza dose di vaccino anti Covid per i pazienti immunodepressi, ovvero con un sistema immunitario debole, si potrà somministrare a partire dai 28 giorni dopo la seconda dose. La somministrazione potrà essere effettuata sia con il siero Pfizer che con il Moderna. Gli studi effettuati dall’Agenzia europea del farmaco, dimostrano che la Terza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 5 ottobre 2021)to il viadall’EMA (Agenzia europea del farmaco) per la somministrazione delladi vaccino anti-Covid per gli immunodepressi e peri cittadini18. Si tratta dei vaccini a mRna, ovvero solamente Pfizer e Moderna. Vaccino Covid: 3°per immunodepressi Secondo le direttiveladi vaccino anti Covid per i pazienti immunodepressi, ovvero con un sistema immunitario debole, si potrà somministrare a partire dai 28 giornila seconda. La somministrazione potrà essere effettuata sia con il siero Pfizer che con il Moderna. Gli studi effettuati dall’Agenzia europea del farmaco, dimostrano che la...

