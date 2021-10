Strappo sulla delega fiscale Salvini: questo metodo non va (Di martedì 5 ottobre 2021) La ricaduta sul governo della sconfitta elettorale di Salvini se la aspettavano tutti. Non così presto. Non così estrema. La Lega diserta il consiglio dei ministri incaricato di varare la delega fiscale. Prima ancora il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che sostituiva Giancarlo Giorgetti nella cabina di regia, aveva lasciato la riunione spiegando il gesto con il disaccordo della Lega sui contenuti della delega. Fonti del Carroccio aggiungevano che la protesta era anche rivolta al metodo: un testo arrivato ai … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 5 ottobre 2021) La ricaduta sul governo della sconfitta elettorale dise la aspettavano tutti. Non così presto. Non così estrema. La Lega diserta il consiglio dei ministri incaricato di varare la. Prima ancora il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che sostituiva Giancarlo Giorgetti nella cabina di regia, aveva lasciato la riunione spiegando il gesto con il disaccordo della Lega sui contenuti della. Fonti del Carroccio aggiungevano che la protesta era anche rivolta al: un testo arrivato ai … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

