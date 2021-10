“Sono stato con una donna trans”, i vipponi si confessano dopo il coming out di Giucas Casella (Di martedì 5 ottobre 2021) Giucas Casella ieri ha raccontato in diretta di avere avuto anche esperienze con gli uomini. Nella Casa del Grande Fratello Vip, al termine della puntata gli uomini hanno approfondito l’argomento dopo il suo coming out. I vipponi si confessano dopo il coming out di Giucas Sono stato anche con un uomo, è successo, sì. Per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 5 ottobre 2021)ieri ha raccontato in diretta di avere avuto anche esperienze con gli uomini. Nella Casa del Grande Fratello Vip, al termine della puntata gli uomini hanno approfondito l’argomentoil suoout. Isiilout dianche con un uomo, è successo, sì. Per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

