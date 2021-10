Shevchenko in Scozia? Pronta una nuova avventura per l’ex ct dell’Ucraina (Di martedì 5 ottobre 2021) Andriy Shevchenko potrebbe imbarcarsi in una nuova avventura in Scozia: i dettagli nuova avventura all’orizzonte per Andriy Shevhcenko? l’ex CT dell’Ucraina, dopo aver detto addio alla Nazionale del suo Paese, sarebbe accostato in queste ore al Celtic Glasgow. Stando a quanto riportano diversi media inglesi, tra cui il Sun, Shevchenko sarebbe stato messo nel mirino del club di Scozia che, per il momento, vede ancora Ante Postecoglou come tecnico della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Andriypotrebbe imbarcarsi in unain: i dettagliall’orizzonte per Andriy Shevhcenko?CT, dopo aver detto addio alla Nazionale del suo Paese, sarebbe accostato in queste ore al Celtic Glasgow. Stando a quanto riportano diversi media inglesi, tra cui il Sun,sarebbe stato messo nel mirino del club diche, per il momento, vede ancora Ante Postecoglou come tecnico della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

