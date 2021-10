Riforma fiscale | Lega diserta e Draghi avverte | ' Gesto serio che ci spiegherà Salvini'

Advertising

borghi_claudio : Questo era il documento della riforma fiscale prodotto dal Parlamento. Nessun accenno a catasto e nessuna iva. Il g… - marattin : Oggi in Consiglio dei Ministri una legge delega per una complessiva riforma del sistema fiscale. Negli anni ci sono… - massimobitonci : #RiformaCatasto e #fisco, la delega fiscale sul tavolo del governo. «Per noi la riforma del catasto in questo modo… - Gabriele885 : RT @GiuseppePalma78: La delega fiscale, oltre alla riforma del #catasto (che significa patrimoniale), prevede anche la #fatturaelettronica… - CristinaAntonu : RT @GPerenne: @CristinaAntonu Sì e sarebbe il momento che tutti iniziassero a porsi dei dubbi. Il disprezzo delle indicazioni del Parlamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma fiscale

... uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema". Come spiega l'esecutivo, sono quattro i principi cardine che guidano la: 1. lo stimolo alla crescita economica ...Ladel catasto non c'entra in una legge delega in bianco, nella deleganon c'è nulla sulla rottamazione della cartelle esattoriali, non c'è nulla sulla Flat tax anzi si ipotizza un ...Metteteli uno vicino all’altro. Mario Draghi che parla di governo che non ha interrotto la sua attività e ha approvato ambiziosi progetti di riforma fiscale (c’è di tutto, dal catasto all’Irpef, dall’ ...Il Carroccio chiede di togliere la revisione degli estimi catastali e puntare sull’emersione degli immobili non accatastati. E lo strappo leghista riguarda pure una questione di metodo: non si possono ...