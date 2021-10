Pochi soldi: prorogato il termine per la cessione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) di Fabio?Setta – ?”I Trustee hanno ricevuto, nel termine fissato al 30 settembre 2021, alcune offerte che non possono essere attualmente ritenute valide, congrue e vincolanti per il trust”. Con un comunicato stampa diramato nella giornata di ieri, il?Salernitana Trust 2021 ha chiarito la situazione relativa alla cessione del 100% delle quote della Us Salernitana 1919. Slitta, pertanto la risoluzione della vicenda che rischia di compromettere anche il campionato della squadra di?Fabrizio Castori. I due trustee, Isgrò per la Melior Trust e Bertoli per Widar Trust, rappresentanti del 50% delle quote intestate a Enrico Lotito e Marco Mezzaroma hanno anche indicato la nuova data per la presentazione di ulteriori offerte.?la deadline è fissata per il prossimo 15 novembre, ad appena 45 giorni dalla scadenza stabilita dalla Figc, in sede di iscrizione al ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 6 ottobre 2021) di Fabio?Setta – ?”I Trustee hanno ricevuto, nelfissato al 30 settembre 2021, alcune offerte che non possono essere attualmente ritenute valide, congrue e vincolanti per il trust”. Con un comunicato stampa diramato nella giornata di ieri, il?Salernitana Trust 2021 ha chiarito la situazione relativa alladel 100% delle quote della Us Salernitana 1919. Slitta, pertanto la risoluzione della vicenda che rischia di compromettere anche il campionato della squadra di?Fabrizio Castori. I due trustee, Isgrò per la Melior Trust e Bertoli per Widar Trust, rappresentanti del 50% delle quote intestate a Enrico Lotito e Marco Mezzaroma hanno anche indicato la nuova data per la presentazione di ulteriori offerte.?la deadline è fissata per il prossimo 15 novembre, ad appena 45 giorni dalla scadenza stabilita dalla Figc, in sede di iscrizione al ...

llilita1402 : COVID cambia tutti noi,ansia stress nella vita sociale,lavoro,non vero che siamo migliorati!Penso alle tante famigl… - CanvasofVante : che poi il vero problema del futuro tour non sarà l’avere i soldi per il soundcheck ma riuscire a prenderlo quando… - BardiStelio : @gaiatortora Chi ha una qualifica, un lavoro, una posizione, per quale motivo dovrebbe assumersi la responsabilità… - TOSADORIDANIELA : RT @ruggierofilann4: OGGI GIORNATA MONDIALE DEGLI INSEGNANTI. UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI COLORO CHE HANNO DATO CULTURA AI NOSTRI FIGLI E LI… - Sandro47822479 : @PaoloLocatelli @FBiasin Magari se una persona non fa svariati gesti di affetto per una maglia/squadra/società evit… -

Ultime Notizie dalla rete : Pochi soldi GRETA THUNBERG A MILANO PER SPONSORIZZARE L'AUTODISTRUZIONE DELL'OCCIDENTE ... sa di investimenti fatti a fin di bene e non per arricchire pochi speculatori, e così via. Ma se ...posti di lavoro che avrebbero realizzato un mondo idilliaco fatto di aria profumata e tanti soldi per ...

Armato di coltello pesta a sangue e rapina due ragazzi: 20enne in manette ...pochi passi dal locale in cui aveva messo a segno le scorribande. Scorribande, sì al plurale perché il 20enne ha arraffato gioielli e cellulari in discoteca, oltre a essersi fatto consegnare i soldi ...

Parte l’ecobonus per auto usate (con pochi soldi) QUOTIDIANO NAZIONALE Il picco astensione/Il segnale ai partiti che arriva dalle urne Ci si è chiesti spesso, nei mesi scorsi, quali sarebbero stati gli effetti del governo Draghi sulla scena nazionale. Il primo eccolo, reso evidente dal voto amministrativo: la ...

Pompei, violento picchia la moglie per soldi: in cella Picchiava ogni giorno la moglie per soldi. Voleva fino a 400 euro alla volta e se la donna cercava di spiegare che non li aveva erano altre botte. Oggi gli agenti del Commissariato di PS di Pompei, in ...

... sa di investimenti fatti a fin di bene e non per arricchirespeculatori, e così via. Ma se ...posti di lavoro che avrebbero realizzato un mondo idilliaco fatto di aria profumata e tantiper ......passi dal locale in cui aveva messo a segno le scorribande. Scorribande, sì al plurale perché il 20enne ha arraffato gioielli e cellulari in discoteca, oltre a essersi fatto consegnare i...Ci si è chiesti spesso, nei mesi scorsi, quali sarebbero stati gli effetti del governo Draghi sulla scena nazionale. Il primo eccolo, reso evidente dal voto amministrativo: la ...Picchiava ogni giorno la moglie per soldi. Voleva fino a 400 euro alla volta e se la donna cercava di spiegare che non li aveva erano altre botte. Oggi gli agenti del Commissariato di PS di Pompei, in ...