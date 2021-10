Palermo, è ancora mal di trasferta: fatica lontano dal ‘Barbera’ e vetta più lontana (Di martedì 5 ottobre 2021) Continua il tabù esterno negativo del Palermo, che non riesce ormai da diverse gare ad ottenere un successo lontano dal ' Renzo Barbera' Leggi su mediagol (Di martedì 5 ottobre 2021) Continua il tabù esterno negativo del, che non riesce ormai da diverse gare ad ottenere un successodal ' Renzo Barbera'

Advertising

elio_vito : Da Abbasanta a Zungri, passando per Brescia, Firenze e Palermo, eccola qui, la lista dei Comuni che non hanno ancor… - Mediagol : Palermo, è ancora mal di trasferta: fatica lontano dal ‘Barbera’ e vetta più lontana - santamaria_real : RT @santamaria_real: Ti ho inviato un video EXTRA! ?? Se sei iscritto alla mia pagina vai a guardarlo subito!! ????????? Ancora #Palermo!! ??… - NewSicilia : Il Palermo contro la Juve Stabia non va oltre il pari, ancora tabù esterno per gli uomini di mister Filippi… - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Palermo. Niente straordinari, non si può morire. Ancora caos nella gestione dei cimiteri. Interviene la prefe… -