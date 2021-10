Onu: "Per 5 miliardi di persone accesso inadeguato all'acqua entro il 2050" (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono state 3,6 miliardi le persone che hanno avuto un accesso inadeguato all'acqua per almeno un mese nel 2018. entro il 2050 questa cifra salirà a oltre 5 miliardi. Lo stima l'Organizzazione mondiale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 ottobre 2021) Sono state 3,6leche hanno avuto unall'per almeno un mese nel 2018.ilquesta cifra salirà a oltre 5. Lo stima l'Organizzazione mondiale ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Governo precedente e il mullah nominato dall'Emirato (un problema procedurale che ha tolto d'imbarazzo l'Onu) i tal… - sisifosrl : RT @ProgettoFrasole: Il Professor @wganapini, tra i protagonisti del #ProgettoFraSole, richiama l'Agenda 2030 dell'Onu e analizza i segnali… - giovcusumano : RT @nelloscavo: ++ Così #Tripoli ostacola gli investigatori #ONU #Libia Stupri e torture di #migranti esibiti dal personale statale per umi… - nicla77_amala : RT @sanacore_: L'inizio è sempre un po' difficile però oggi 5 ottobre ed ancora non sappiamo nulla sull'uccisione di #mariopaciolla Le vite… - Italiantifa : RT @nelloscavo: ++ Così #Tripoli ostacola gli investigatori #ONU #Libia Stupri e torture di #migranti esibiti dal personale statale per umi… -