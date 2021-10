“Non uscite da casa”. Violento tornado si abbatte sulla città: feriti, tetti scoperchiati e alberi sradicati (Di martedì 5 ottobre 2021) Tra Catania e Siracusa si è abbattuto un Violento tornado con raffiche di vento fortissime che hanno abbattuto alberi e divelto pannelli pubblicitari. Pioggia e grandine hanno provocato danni nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Colpita soprattutto la zona del mare e i paesi della cintura dell’Etna. Segnalata anche la presenza di feriti come si legge sulla pagina Facebook del Comune di Catania. Ai cittadini è stata chiesta la massima attenzione ed è stato consigliato di non uscire di casa: “Diversi gli alberi sradicati. Diversi lampioni sono caduti. Circonvallazione in tilt per diversi alberi caduti sul selciato. Il fenomeno atmosferico, seppure in attenuazione, è ancora in corso. Allertati il 118, vigili del fuoco e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Tra Catania e Siracusa si è abbattuto uncon raffiche di vento fortissime che hanno abbattutoe divelto pannelli pubblicitari. Pioggia e grandine hanno provocato danni nelle abitazioni e negli esercizi commerciali. Colpita soprattutto la zona del mare e i paesi della cintura dell’Etna. Segnalata anche la presenza dicome si leggepagina Facebook del Comune di Catania. Ai cittadini è stata chiesta la massima attenzione ed è stato consigliato di non uscire di: “Diversi gli. Diversi lampioni sono caduti. Circonvallazione in tilt per diversicaduti sul selciato. Il fenomeno atmosferico, seppure in attenuazione, è ancora in corso. Allertati il 118, vigili del fuoco e ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Sono curiosa va bene tutto ma io non dimentico certe uscite ?? #GFvip #GFVIPPARTY - ohmariateresac : RT @Ri_Ghetto: Tutti i cantanti del pianeta che corrono ad anticipare le proprie uscite prima del 15 ottobre per non scontrarsi con Adele h… - nicolaPalumbo00 : RT @quotidianodirg: Maltempo, tornado su Catania: non uscite di casa FOTO e VIDEO - stocazzzzzo : RT @Stefanialove_of: Ti accorgi di non avere più una vita sociale, quando le tue uscite giornaliere si concentrano per andare da mangiare a… - RobertoGueli : Maltempo, piogge e allerta rossa in Piemonte. Tornado a Catania: feriti e lampioni sradicati. Il Comune: “Non uscit… -

Ultime Notizie dalla rete : Non uscite Black Goku Super Saiyan Rosè S.H.Figuarts: Recensione La cosa buona, che non va presa sotto gamba è che se ve lo eravate persi nelle due precedenti uscite, questa è la volta buona per poterlo recuperare a un prezzo davvero conveniente ampliando così la ...

I vincitori del Wind festival di Diano Marina Ieri mattina vi sono state uscite in mare di rafting con equipaggi misti di normodotati e ... Maria Carla Rivano , per tutti Mariuccia, che non ha timore di affrontare le onde a 94 anni. Nella serata ...

L'appello del sindaco di Genova: "Non uscite di casa fino a domattina" La Repubblica Natalia Ginzburg, una voce per la nostra storia in edicola: ecco tutte le uscite Dal 1° ottobre possiamo trovare in edicola una nuova collana davvero imperdibile: Natalia Ginzburg, una voce per la nostra storia. Scopriamo insieme qualche info in più e tutte le date di uscita!

Blade: svelata per errore la data di uscita del film Marvel? Un tweet condiviso online potrebbe aver rivelato per errore la data di uscita di Blade, il film Marvel con star Mahershala Ali. Il nuovo film di Blade, a causa di un tweet condiviso da Marvel Studios ...

La cosa buona, cheva presa sotto gamba è che se ve lo eravate persi nelle due precedenti, questa è la volta buona per poterlo recuperare a un prezzo davvero conveniente ampliando così la ...Ieri mattina vi sono statein mare di rafting con equipaggi misti di normodotati e ... Maria Carla Rivano , per tutti Mariuccia, cheha timore di affrontare le onde a 94 anni. Nella serata ...Dal 1° ottobre possiamo trovare in edicola una nuova collana davvero imperdibile: Natalia Ginzburg, una voce per la nostra storia. Scopriamo insieme qualche info in più e tutte le date di uscita!Un tweet condiviso online potrebbe aver rivelato per errore la data di uscita di Blade, il film Marvel con star Mahershala Ali. Il nuovo film di Blade, a causa di un tweet condiviso da Marvel Studios ...