Napoli, infortunio per Ounas: sarà fuori per circa un mese (Di martedì 5 ottobre 2021) Adam Ounas, attaccante del Napoli, è costretto ad una sosta di un mese a causa di un infortunio. infortunio per Adam Ounas: l’attaccante del Napoli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 5 ottobre 2021) Adam, attaccante del, è costretto ad una sosta di una causa di unper Adam: l’attaccante del… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SeEarn : ROMA, TEGOLA IN DIFESA: NIENTE NAPOLI PER SMALLING CHE SI FERMA NUOVAMENTE #Roma #tegola #difesa #Smalling… - NCN_it : ROMA, TEGOLA IN DIFESA: NIENTE NAPOLI PER SMALLING CHE SI FERMA NUOVAMENTE #Roma #tegola #difesa #Smalling… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL PROBLEMA - Napoli, l'infortunio di Ounas è serio: può stare fuori per un mese - Spazio_Napoli : Roma, che tegola per Mourinho: assenza certa per il Napoli - CalcioNapoli24 : -