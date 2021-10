Massimo Galli indagato, quali sono le ipotesi di reato. Con lui altri colleghi (Di martedì 5 ottobre 2021) Guai giudiziari in vista per il virologo Massimo Galli, che è stato primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘Sacco’ di Milano e che da poco tempo è andato in pensione. L’esperto è infatti indagato insieme ad altre 32 persone per reati abbastanza pesanti. A indagarlo è la procura del capoluogo lombardo. I carabinieri del Nas si sono resi autori di perquisizioni e sequestri nei confronti di questi 33 soggetti: spiccano professori universitari, dirigenti pubblici vicini alla politica e ricercatori. Un professore ordinario di medicina e chirurgia, Roberto Ghidoni, è accusato di corruzione perché, secondo l’accusa, “riceveva nell’arco di alcuni mesi dall’odontoiatra Roberto Mannarino l’utilità rappresentata dall’esecuzione gratuita di lavori odontoiatrici per un valore di circa 10 mila euro. Compieva ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Guai giudiziari in vista per il virologo, che è stato primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘Sacco’ di Milano e che da poco tempo è andato in pensione. L’esperto è infattiinsieme ad altre 32 persone per reati abbastanza pesanti. A indagarlo è la procura del capoluogo lombardo. I carabinieri del Nas siresi autori di perquisizioni e sequestri nei confronti di questi 33 soggetti: spiccano professori universitari, dirigenti pubblici vicini alla politica e ricercatori. Un professore ordinario di medicina e chirurgia, Roberto Ghidoni, è accusato di corruzione perché, secondo l’accusa, “riceveva nell’arco di alcuni mesi dall’odontoiatra Roberto Mannarino l’utilità rappresentata dall’esecuzione gratuita di lavori odontoiatrici per un valore di circa 10 mila euro. Compieva ...

repubblica : Milano, il virologo Massimo Galli indagato per bandi pilotati all'universita' Statale. Altri 32 sotto inchiesta - fattoquotidiano : Milano, il virologo Massimo Galli e altri 32 indagati per associazione a delinquere. “Sistematico condizionamento d… - Corriere : ?? Massimo Galli indagato - Paolodemalde : @MassimoGalli51 Lei è quello che faceva la morale agli Italiani…? Complimenti! - carmenvanetti1 : RT @ilcupo_m: Milano, il virologo Massimo Galli e altri 32 indagati per associazione a delinquere ?@mariogiordano5? che dici glie la faccia… -