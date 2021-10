Mancini: “Abbiamo diversi problemi in attacco. All’estero i giovani giocano prima “ (Di martedì 5 ottobre 2021) Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Nations League contro la Spagna: “Abbiamo un po’ di problemi, ci mancano i due centravanti dell’Europeo che per problemi sono a casa. Abbiamo Kean e Raspadori, e poi tanti giocatori offensivi. Vedremo quale sarà la soluzione migliore. Vogliamo sempre vincere, poi sappiamo che dipenderà da noi”. Sul trattamento che viene riservato ai talenti più giovani in Italia: “All’estero i ragazzi giovani giocano prima, gli danno più possibilità di sbagliare e poi dopo un paio d’anni si trovano con giocatore pronti. C’è un po’ di differenza con l’Italia, questo sì”. FOTO: Twitter Uefa Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) Robertoin conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Nations League contro la Spagna: “un po’ di, ci mancano i due centravanti dell’Europeo che persono a casa.Kean e Raspadori, e poi tanti giocatori offensivi. Vedremo quale sarà la soluzione migliore. Vogliamo sempre vincere, poi sappiamo che dipenderà da noi”. Sul trattamento che viene riservato ai talenti piùin Italia: “i ragazzi, gli danno più possibilità di sbagliare e poi dopo un paio d’anni si trovano con giocatore pronti. C’è un po’ di differenza con l’Italia, questo sì”. FOTO: Twitter Uefa Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

TUTTOJUVE_COM : CHIELLINI: 'Tanti italiani della Juve? Ne abbiamo tanti, così Mancini ha più scelta. Razzismo? Mi sono vergognato d… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Italia, Mancini: 'Abbiamo problemi in attacco, ci mancano i due 9 dell'Europeo' - _Sport_Calcio_ : Il CT Mancini in vista delle Final Four di #NationsLeague : 'La percezione dell'Italia è cambiata, ma non possiamo… - falcapo_35 : RT @Eurosport_IT: Il CT Mancini in vista delle Final Four di #NationsLeague : 'La percezione dell'Italia è cambiata, ma non possiamo diment… - Simy63957584 : RT @Eurosport_IT: Il CT Mancini in vista delle Final Four di #NationsLeague : 'La percezione dell'Italia è cambiata, ma non possiamo diment… -