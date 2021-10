Lucca: “Sono cresciuto nel segno di Ibra e Trezeguet. Zlatan è ancora il più forte, cerco di imitarlo” (Di martedì 5 ottobre 2021) Durante l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Lorenzo Lucca, bomber del Pisa, si è anche soffermato a parlare dei modelli ai quali si ispira. Di seguito le dichiarazioni. “Chi erano i miei modelli da bambino? Papà mi riempiva di videocassette di grandi centravanti: Ibrahimovic e Trezeguet soprattutto. Oggi chi Sono i tre più forti? ancora Ibra, per me il più forte in assoluto nella storia del calcio, almeno per quelli che visto io. Poi metto Dzeko e Lewandowski… Anzi no, Haaland è meglio. Sono alto come Ibra, anche un po’ di più, quindi cerco di imitarlo. Ne studio i movimenti, le giocate, e provo a ripeterli. Come Zlatan, anch’io Sono agile e bravo in ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) Durante l’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Lorenzo, bomber del Pisa, si è anche soffermato a parlare dei modelli ai quali si ispira. Di seguito le dichiarazioni. “Chi erano i miei modelli da bambino? Papà mi riempiva di videocassette di grandi centravanti:himovic esoprattutto. Oggi chii tre più forti?, per me il piùin assoluto nella storia del calcio, almeno per quelli che visto io. Poi metto Dzeko e Lewandowski… Anzi no, Haaland è meglio.alto come, anche un po’ di più, quindidi. Ne studio i movimenti, le giocate, e provo a ripeterli. Come, anch’ioagile e bravo in ...

Ultime Notizie dalla rete : Lucca Sono La Juve potrebbe utilizzare la pausa nazionali per trovare intesa contrattuale con Dybala I brasiliani Arthur Melo e Kaio Jorge sono già stati convocati da Allegri per il match contro il ... per il settore avanzato invece i preferiti sembrano essere la punta del Pisa, Lorenzo Lucca, e ...

Car of Trash: sul Nove arriva il game show con Paolo Conticini ... 'Se in precedenza ho mai partecipato a un'asta? No, però vado in giro a curiosare nei mercatini, da Porta Portese a Roma a quelli di Lucca, quando sono dalle mie parti'.

Lucca il gigante chiama Ibra: "Zlatan è il top. Studio, lo copio e... sono più alto" La Gazzetta dello Sport Manifattura: nuovo giro, stessa giostra. Si va verso la vendita dei gioielli di famiglia Sembrava tutto archiviato, o meglio rimandato a fine mandato probabilmente, ma la vicenda della rigenerazione della parte sud della ex Manifattura Tabacchi – forse complice anche l'evento di Progetto ...

Tamponi, boom di richieste LUCCA. Effetto Green pass, boom di richieste per di tamponi tra i non vaccinati ma occhio ai prezzi e ai test non validi: si rischiano sanzioni fino a 10mila e il penale. Ormai la faccenda è nota, dal ...

