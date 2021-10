Le Iene Show 2021 | anticipazioni | servizi | conduttrice e streaming

(Di martedì 5 ottobre 2021) Stasera, martedì 5 ottobre, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le, prima puntata della nuova stagione. Molte le novità , una su tutte la conduzione femminile: a fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band si alterneranno 10 grandi donne per raccontare un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo. Invitate a essere loro stesse, hanno raccolto la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse professioni: Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud. Ma vediamo lesulla puntata di stasera, 5 ottobre.La prima, “Iena per una sera” della puntata di stasera, 5 ottobre ...

Advertising

tuttosport : #Ibrahimovic show con le Iene: 'Scudetto? Lo vince la squadra dove gioca Zlatan' - infoitsport : Ibrahimovic show con le Iene: 'Scudetto? Lo vince la squadra dove gioca Zlatan' - AnnaMancini81 : Le Iene 2021 prima puntata, anticipazioni: Ibrahimovic, De Lellis, Mello - tuttotv_info : Stasera su #Italia1 ripartono #LeIene, accanto a #NicolaSavino ci sarà #Elodie - TUTTI I SERVIZI DELLA PUNTATA >… - tuttotv_info : Le Iene Show, i servizi di martedì 5 ottobre, Elodie affianca Nicola Savino -

Ultime Notizie dalla rete : Iene Show

... SCENA DEL CRIMINE 20.25 NCIS 21.20 LE1.05 FILM - Azione GRINDHOUSE - A PROVA DI MORTE ...Reality 19.30 ALESSANDRO BORGHESE - PIATTO RICCO Reality 20.30 GUESS MY AGE - INDOVINA L'ETÀ Game21.Visto il grande successo televisivo a Le, Stefano Corti viene scelto per partecipare alla terza edizione del realityPechino Express , dove partecipa in coppia con Alessandro Onnis , suo ...M agnetiche, impegnate, consapevoli di sé stesse e delle proprie scelte. Sono le 10 donne che quest’anno condurranno Le Iene, al fianco del veterano Nicola Savino e della graffiante Gialappa’s Band. L ...Dopo l'addio di Alessia Marcuzzi Davide Parenti ha scelto dieci fantastiche donne per il suo programma di successo ...