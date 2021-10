L' affaire Vlahovic dimostra com' è difficile per una squadra diventare Grande

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 5 ottobre 2021) Al centro della politica nazionale per gran parte dell’ultimo decennio, l’animo dei fiorentini ormai è noto ai più. Non serve il calcio per ricordarlo, ma il gioco del pallone è probabilmente la cosa che rappresenta al meglio il terreno su cui si fonda la città: a dispetto delle sue dimensioni, è tra i luoghi più noti al mondo, Firenze si sentee anche la Fiorentina vuole esserlo. Come del resto chi la segue. Un contrasto di emozioni e sensazioni pervade, da sempre, il tifoso viola. Appassionato alladella sua città, segue le vicissitudini 24 ore su 24, con rara passione tanto da amare (e odiare) visceralmente tutto quel che gli gira intorno. Ora deve aggiungere alla sua lista una data tabù, il 5 ottobre. Lo scorso anno, in questo esatto giorno, si realizzò il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus, un trasferimento che sembrava ...