La piattaforma di corsi online Udemy annuncia IPO sul Nasdaq (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Udemy, una delle maggiori piattaforme di corsi online al mondo, ha ufficializzato il suo processo di quotazione a Wall Street. In una comunicazione alla SEC ha affermato che sbarcherà sul Nasdaq con un’offerta pubblica iniziale (IPO), pur senza svelare ancora i dettagli dell’offerta o la data di inizio negoziazioni. Morgan Stanley e JPMorgan sono i principali underwriter dell’IPO, dopo la quale la società sarà quotata con il simbolo “UDMY”. Udemy è la terza società del settore a diventare public company quest’anno, dopo Coursera e Nerdy, capitalizzando il boom dei corsi online sperimentato durante la pandemia. Dal 2019 al 2020, le entrate di Udemy sono cresciute del 55,6% a 429,9 milioni di dollari; in particolare, Udemy ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) –, una delle maggiori piattaforme dial mondo, ha ufficializzato il suo processo di quotazione a Wall Street. In una comunicazione alla SEC ha affermato che sbarcherà sulcon un’offerta pubblica iniziale (IPO), pur senza svelare ancora i dettagli dell’offerta o la data di inizio negoziazioni. Morgan Stanley e JPMorgan sono i principali underwriter dell’IPO, dopo la quale la società sarà quotata con il simbolo “UDMY”.è la terza società del settore a diventare public company quest’anno, dopo Coursera e Nerdy, capitalizzando il boom deisperimentato durante la pandemia. Dal 2019 al 2020, le entrate disono cresciute del 55,6% a 429,9 milioni di dollari; in particolare,...

