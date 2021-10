In fiamme deposito Atac a Roma, 30 bus distrutti (Di martedì 5 ottobre 2021) Un incendio si è sviluppato nella notte nel deposito dell'Atac, l'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, sulla via Prenestina a Roma. Nel rogo sarebbero andati distrutti 30 autobus, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 5 ottobre 2021) Un incendio si è sviluppato nella notte neldell', l'azienda municipalizzata dei trasporti pubblici, sulla via Prenestina a. Nel rogo sarebbero andati30 autobus, la ...

