"Grande Fratello Vip": Nicola, Amedeo e Samy in nomination (Di martedì 5 ottobre 2021) Tante emozioni durante la settima puntata del 'Grande Fratello Vip' condotto da Alfonso Signorini . Dopo gli strascichi della lite tra Ainett e Soleil, abbiamo ascoltato le rivelazioni intime di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 ottobre 2021) Tante emozioni durante la settima puntata del 'Vip' condotto da Alfonso Signorini . Dopo gli strascichi della lite tra Ainett e Soleil, abbiamo ascoltato le rivelazioni intime di ...

Advertising

trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con #GFVIP condotto da @alfosignorini. Opinioniste in studio… - giorgiovascotto : RT @giucazan: @kkoulibaly26 @mattinodinapoli Sei un Grande uomo prima che un Campione mondiale. Sono d'accordo con te. Queste lote (chied… - FuSignorina : Vorrei togliere lo smartphone per un mese a tutti quelli in preda a spasmi di estasi perché 'per qualche ora ci sia… -