Gioia Tauro, cadavere ritrovato in mare da un anziano pescatore (Di martedì 5 ottobre 2021) Un cadavere è stato ritrovato questa mattina a Gioia Tauro in mare, nei pressi del secondo pontile in pietra. Il corpo è stato avvistato da un anziano pescatore, che ha subito allertato le forze dell’ordine.... Leggi su feedpress.me (Di martedì 5 ottobre 2021) Unè statoquesta mattina ain, nei pressi del secondo pontile in pietra. Il corpo è stato avvistato da un, che ha subito allertato le forze dell’ordine....

Advertising

alessandro06150 : RT @Bresingarr: ?????? | Live from Gioia Tauro (RC) | - gabryhz : RT @Bresingarr: ?????? | Live from Gioia Tauro (RC) | - Bresingarr : ?????? | Live from Gioia Tauro (RC) | - NikMegaFake : @atKorovaMilkBar @madddalena concerto indimenticabile ‘Live in Gioia Tauro’ 1989 ?? - _magnopaolo_ : RT @milan_corner: Il 21% alla Raggi si potrebbe spiegare soltanto pensando che hanno fatto votare i famosi bot 5 stelle che vivono a Gioia… -