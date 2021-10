GF Vip | Katia Ricciarelli sul coming out di Giucas | “Non so se è normale”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip si è dato molto spazio aCasella dopo che, nel bel mezzo della settimana, ha confessato di aver avuto dei rapporti sessuali con uomini. Il racconto ha aperto nuovi scenari, tra cui l’ultimissimo di Amedeo Goria, e ha lanciato un messaggio molto importante: l’amore è amore. Tuttavia,ha commesso un vero e proprio scivolone quando Alfonso Signorini le ha chiesto cosa ne pensasse delout del suo amico. GF Vip, la sorpresa della ex di Manuel Bortuzzo emoziona Il gieffino disabile viene a conoscenza di una lettera dell'ultima ex in diretta alla nuova puntata del reality, un momento che emoziona il pubblico: le reazioni Grande ...

Dopo la recente invasione di formiche scoperta daRicciarelli, è stato il turno degli scarafaggi e infine dei topi . Ora, dinnanzi al degrado crescente, gli autori del Grande Fratello...L'evento ha scatenato le risate dei social network in cui alcuni utenti hanno commentato: "Ma non è che fossein confessionale?". La frase della regia del Grande Fratelloha anche scatenato ...Bianca Atzei, la cantante bella come il sole, pare non essere proprio fortunata in amore. Dopo aver subito le pene d'amore per l'ex Max Biaggi, anche la storia con la iena Stefano Corti sembrerebbe es ...Tra i 22 concorrenti del Grande Fratello Vip6, in molti lo apprezzano proprio per la sua tranquillità. Oppure: “Katia Ricciarelli ha fatto una figura di me*da” Caratteristica, questa, in netta contrap ...