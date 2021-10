GF Vip | Davide Silvestri ha un tatuaggio davvero originale | difficile vederne uno simile

(Di martedì 5 ottobre 2021) Come altri Vipponi nella casa del GF Vip,sfoggia undal significato impensabile: non indovinereste mai quale! Nel suo percorso al GF Vip 6 sta piano piano venendo fuori la sua personalità e, da ciò che è emerso finora, si può dire chesia uno dei protagonisti assoluti di questa L'articolo è apparso nella sua versionesul sito SoloGossip.it.

Advertising

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP più votato è... Davide! È lui il preferito del pubblico e sarà immune dalle prossi… - annakiara119 : RT @nonmichiamox: Il vip immune è Davide ? #gfvip - giuliapreci1 : RT @nonmichiamox: Il vip immune è Davide ? #gfvip - Alegbairam : RT @nonmichiamox: Il vip immune è Davide ? #gfvip - cidivideunmuro : RT @nonmichiamox: Il vip immune è Davide ? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Davide

... dopo un confronto in diretta, le principesse del GFhanno continuato a screditare l'attore. Al termine della puntata,ha svelato ad Alex Belli per quale motivo ha preferito rimanere in ......Nicola (Nick) Piscopo Daniela Rosati Luigi Salamandra Roberta Silvestro Raffaele Tedesco... sondaggi Chi è Francesco Baccini: età, moglie, figli, carriera e vita privatae Personaggi ...Davide Silvestri svela perché è rimasto in silenzio dopo gli attacchi delle sorelle Selassiè al Grande Fratello Vip: “Si rovineranno da sole”.Leggi anche –> Gf Vip 6: Soleil spacca la Casa in due. Gf Vip 6: Davide è salvo. Manuel riceve la lettera dell’ex fidanzata. Leggi anche –> Gf Vip 6, le condizioni di salute di un inquilino preoccupan ...