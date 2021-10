Gemma Galgani rinnegata dall’ex | “Non l’amavo”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non sta attraversando un periodo facile della propria vita: l’attacco del suo ex fidanzato, il retroscena doloroso. Non è un periodo semplice nella vita di, con la storica dama di Uomini e Donne che sembra essere stata, per così dire, “” da parte del suo storico ex fidanzato che ha avuto

Al centro del gossip finisce nuovamente Tina Cipollari per ipotetici incontri segreti con un ex cavaliere di Uomini e Donne e famoso corteggiatore di, proprio lui Giorgio Manetti. La vamp opinionista di Uomini e Donne e il cavaliere del trono over pare abbiano intrecciato una particolare amicizia che li porterebbe a vedersi lontano ...La coppia perfetta ', dice Tina riferendosi all'amicizia di Ida con. UOMINI E DONNE/ Anticipazioni puntata 4 ottobre: schiaffi per Graziano? 'Io non faccio scappare gli uomini. Ho avuto ...Gemma Galgani non sta attraversando un periodo facile della propria vita: l'attacco del suo ex fidanzato, il retroscena doloroso.Giorgio Manetti chiude a un suo ritorno a Uomini e Donne: “Per me quello è un periodo finito” Tanti fan di Uomini e Donne vorrebbero il ritorno di Giorgio ...