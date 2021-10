Francesco Arca, Irene Capuano compagna di vita: chi è e per cosa è nota (Di martedì 5 ottobre 2021) Irene Capuano ha conquistato il cuore di Francesco Arca e insieme hanno messo su famiglia: conta oltre 132mila follower Irene Capuano (foto Instagram)L’attore Francesco Arca e la sua compagna Irene Capuano hanno partecipato entrambi a Uomini e Donne ma non è stato nello studio di Maria De Filippi che si sono conosciuti e innamorati. Hanno preso parte e edizioni diverse, prima lui come tronista nel 2004 poi lei come corteggiatrice di Fernando vitale nell’edizione 2006-2007, dove questi non scelse nessuna delle partecipanti. Dopo l’esperienza su Canale 5 la Capuano ha cominciato a lavorare come modella e ha avuto anche una storia con Thomas De Gasperi degli Zero ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 ottobre 2021)ha conquistato il cuore die insieme hanno messo su famiglia: conta oltre 132mila follower(foto Instagram)L’attoree la suahanno partecipato entrambi a Uomini e Donne ma non è stato nello studio di Maria De Filippi che si sono conosciuti e innamorati. Hanno preso parte e edizioni diverse, prima lui come tronista nel 2004 poi lei come corteggiatrice di Fernandole nell’edizione 2006-2007, dove questi non scelse nessuna delle partecipanti. Dopo l’esperienza su Canale 5 laha cominciato a lavorare come modella e ha avuto anche una storia con Thomas De Gasperi degli Zero ...

