Elezioni Roma, a Ostia in una sezione il numero delle schede non coincide con quello dei votanti (Di martedì 5 ottobre 2021) Garbuglio elettorale a Ostia dove una sezione sarebbe stata Commissariata dopo l'iniziativa della candidata Presidente Monica Picca, della Lega. Si tratta di quella posizionata nella scuola in Via dell'Idroscalo: è qui che sono stati richiesti accertamenti dopo che la Picca ha sollevato la discrepanza tra il numero delle schede e quello dei votanti nonostante la ripetizione, più volte, del conteggio. Elezioni Roma, la situazione nel X Municipio Ad ogni modo, per quanto riguarda il voto nel X Municipio Monica Picca è in testa con il 39% delle preferenze, seguito dal candidato del centrosinistra Mario Falconi, al 26%. Più indietro e fuori dal ballottaggio dunque Alessandro Ieva del Movimento 5 Stelle, fermo al ...

