E’ morto il calciatore Tsoumanis: trovato senza vita in auto e con le mani legate (Di martedì 5 ottobre 2021) Il mondo del calcio piange Nikos Tsoumanis, calciatore di 31 anni: l’uomo è stato trovato senza vita nella sua auto. Sono in corso accertamenti per fare luce sull’episodio, sono diverse le ipotesi. Il giocatore è stato trovato con le mani legate da quattro fascette di plastica ed una corda al collo. Tsoumanis aveva firmato da poco con una squadra di terza categoria greca. Si trovava parcheggiato con la sua auto al porto di Kalamira e sarebbe morto di asfissia. L’ipotesi è quella di suicidio, ma non è da escludere l’omicidio. Secondo la stampa greca Tsoumanis stava attraversando problemi finanziari. Tragedia per il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 ottobre 2021) Il mondo del calcio piange Nikosdi 31 anni: l’uomo è statonella sua. Sono in corso accertamenti per fare luce sull’episodio, sono diverse le ipotesi. Il giocatore è statocon leda quattro fascette di plastica ed una corda al collo.aveva firmato da poco con una squadra di terza categoria greca. Si trovava parcheggiato con la suaal porto di Kalamira e sarebbedi asfissia. L’ipotesi è quella di suicidio, ma non è da escludere l’omicidio. Secondo la stampa grecastava attraversando problemi finanziari. Tragedia per il ...

Advertising

Gazzetta_it : Dramma in Grecia: trovato soffocato in auto il calciatore Tsoumanis - CalcioWeb : Lutto nel mondo del calcio: è morto #Tsoumanis, il calciatore è stato trovato senza vita nella sua auto - LazioNews_24 : Grecia, dramma #Tsumanis: il calciatore trovato morto soffocato in auto - darioderrico : RT @Gazzetta_it: Dramma in Grecia: trovato soffocato in auto il calciatore Tsoumanis - _intermagazine : RT @Gazzetta_it: Dramma in Grecia: trovato soffocato in auto il calciatore Tsoumanis -