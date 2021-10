Concorsi truccati all’Università, indagato l’infettologo Massimo Galli (Di martedì 5 ottobre 2021) Una inchiesta scuote il mondo della sanità, coinvolgendo anche l’infettivologo del Sacco di Milano, Massimo Galli. L’infettivologo è indagato in un’inchiesta milanese su presunti Concorsi universitari truccati. L’ipotesi di reato mossa al primario dell’ospedale Sacco, come professore ordinario di malattie infettive all’Università degli Studi di Milano, è che, nella veste di presidente della commissione giudicatrice della selezione bandita nel giugno 2019 per un posto di professore di ruolo di seconda fascia all’Università Statale avrebbe condizionato l’intera procedura allo scopo di penalizzare un candidato a favore di un altro poi risultato vincente. Con lui altre 32 persone risultano tra gli indagati, tra queste 23 docenti delle Università di Pavia, Milano, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Una inchiesta scuote il mondo della sanità, coinvolgendo anche l’infettivologo del Sacco di Milano,. L’infettivologo èin un’inchiesta milanese su presuntiuniversitari. L’ipotesi di reato mossa al primario dell’ospedale Sacco, come professore ordinario di malattie infettivedegli Studi di Milano, è che, nella veste di presidente della commissione giudicatrice della selezione bandita nel giugno 2019 per un posto di professore di ruolo di seconda fasciaStatale avrebbe condizionato l’intera procedura allo scopo di penalizzare un candidato a favore di un altro poi risultato vincente. Con lui altre 32 persone risultano tra gli indagati, tra queste 23 docenti delle Università di Pavia, Milano, ...

