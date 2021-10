Concorsi truccati all’università: indagato il “compagno” Massimo Galli (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott – L’ormai celebre virologo Massimo Galli, fresco di pensionamento e già primario del reparto di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, è indagato dalla procura di Milano per presunti Concorsi truccati all’università. Nello specifico per presunte irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso della facoltà di Medicina. Con lui altre 32 persone risultano tra gli indagati, tra queste 23 docenti delle Università di Pavia, Milano, Torino, Roma e Palermo. Massimo Galli indagato. Le accuse Le accuse ipotizzate sono decisamente pesanti: associazione a delinquere, corruzione e abuso di ufficio. La gran parte delle ipotesi di reato, stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, sarebbero avvenute durante ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 5 ottobre 2021) Roma, 5 ott – L’ormai celebre virologo, fresco di pensionamento e già primario del reparto di Malattie infettive all’Ospedale Sacco di Milano, èdalla procura di Milano per presunti. Nello specifico per presunte irregolarità nella gestione delle iscrizioni a numero chiuso della facoltà di Medicina. Con lui altre 32 persone risultano tra gli indagati, tra queste 23 docenti delle Università di Pavia, Milano, Torino, Roma e Palermo.. Le accuse Le accuse ipotizzate sono decisamente pesanti: associazione a delinquere, corruzione e abuso di ufficio. La gran parte delle ipotesi di reato, stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, sarebbero avvenute durante ...

