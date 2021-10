Calenda chiede al Pd l’impossibile: rompete con il M5S. E la moglie Violante: Carlo ha le idee chiare (Di martedì 5 ottobre 2021) Con Carlo Calenda dovremo convergere: commentava così, a caldo, Enrico Letta dinanzi all’exploit del leader di Azione nella Capitale. Ma oggi lo stesso Calenda chiarisce che le strade possono convergere a una condizione: “Io credo che al netto di Roma sia arrivato il momento per il Pd di fare una scelta riformista e abbandonare i 5S al loro destino”. Proprio quella che il Pd non vuole fare. Con Giuseppe Conte che fa le sue sviolinate all’alleanza vincente tra M5S e Pd a Napoli e a Bologna e Goffredo Bettini che rilancia la teoria del “campo largo”. “Si vince – osserva – con un largo campo di forze democratiche e di progresso. Includendo e non escludendo. Sviluppando la linea politica che a partire dalla segreteria di Zingaretti ci ha tolto dall’isolamento e ci ha permesso di governare positivamente in Italia con Conte e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) Condovremo convergere: commentava così, a caldo, Enrico Letta dinanzi all’exploit del leader di Azione nella Capitale. Ma oggi lo stessochiarisce che le strade possono convergere a una condizione: “Io credo che al netto di Roma sia arrivato il momento per il Pd di fare una scelta riformista e abbandonare i 5S al loro destino”. Proprio quella che il Pd non vuole fare. Con Giuseppe Conte che fa le sue sviolinate all’alleanza vincente tra M5S e Pd a Napoli e a Bologna e Goffredo Bettini che rilancia la teoria del “campo largo”. “Si vince – osserva – con un largo campo di forze democratiche e di progresso. Includendo e non escludendo. Sviluppando la linea politica che a partire dalla segreteria di Zingaretti ci ha tolto dall’isolamento e ci ha permesso di governare positivamente in Italia con Conte e ...

