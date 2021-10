Bianca Balti mostra la cellulite ma rivela una cosa che riguarda molte donne (Di martedì 5 ottobre 2021) Bianca Balti pubblica le foto senza nascondere la cellulite, in passato non l’avrebbe mai fatto e confessa che tante volte guardando gli scatti non si piaceva. In realtà è difficile che si piaccia, in ogni scatto trova tanti difetti, per la luce, perché sembra vecchia, perché si vede qualche inestetismo. Foto che Bianca Balti non mostrerebbe mai ma poi accade che passano gli anni e rivedendo quelle foto la modella pensa che stava davvero bene. Quante donne si riconoscono in questo racconto della Balti? Di certo tantissime ma poche lo confessano. Possibile che Bianca Balti si veda brutta? Sì e questo ci fa sorridere, lei che è una delle modelle più belle. Bianca Balti pensa al benessere psicofisico, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 ottobre 2021)pubblica le foto senza nascondere la, in passato non l’avrebbe mai fatto e confessa che tante volte guardando gli scatti non si piaceva. In realtà è difficile che si piaccia, in ogni scatto trova tanti difetti, per la luce, perché sembra vecchia, perché si vede qualche inestetismo. Foto chenon mostrerebbe mai ma poi accade che passano gli anni e rivedendo quelle foto la modella pensa che stava davvero bene. Quantesi riconoscono in questo racconto della? Di certo tantissime ma poche lo confessano. Possibile chesi veda brutta? Sì e questo ci fa sorridere, lei che è una delle modelle più belle.pensa al benessere psicofisico, ...

Advertising

lillydessi : Ma la meraviglia delle figlie di Bianca Balti oggi, sempre più grandi sempre più uguali a lei - Elle - quasitranquilla : Blessata da Bianca Balti come ultima visione su IG - elidimaggio : RT @heydeIilah: Bianca Balti e Miriam Leone letteralmente lo standard di bellezza e si fanno problemi sul loro aspetto capite quanto è sbag… - fa_buio : Bianca Balti che si reinventa counselor una regina io le do fiducia - occhio_notizie : 'Si vede la cellulite, non va la posa. Ce n’è sempre una.' 'E poi, tempo dopo, mi riguardo e penso: ‘Caspita come s… -