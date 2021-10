A Rimini ha vinto Jamil Sadegholvaad Pd | è il primo sindaco di nuova generazione eletto in un capoluogo “Non giudicatemi dal nome”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Papà iraniano e mamma romagnola,è ildi origine stranierainin Italia: 49 anni, laureato in Scienze politiche, ha iniziato lavorando nel negozio di tappeti persiani del padre. Tra i primi ad aderire al Partito democratico, è stato assessore provinciale e poi titolare alla Sicurezza dal 2011 al 2021 in Comune con il dem uscente Andrea Gnassi. “Ho unstrano, però credo che i riminesi ormai mi conoscono”, ha dichiaratosubito dopo la vittoria alturno con il 51,32% dei voti. “E anche se credo che l’integrazione sia un pezzo fondamentale dell’Italia del futuro, non voglio diventare il simbolo di nulla. Voglio essere giudicato per quello che saprò fare per ...

