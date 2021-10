WhatsApp, Instagram e Facebook down: si è rotto internet? (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. WhatsApp e Facebook in down, che cosa sta succedendo? Molti utenti stanno riscontrando difficoltà nel connettersi ai social, ecco perché. WhatsApp e Facebook in down oggi, 4 ottobre, come mai? Ecco cosa sta succedendo. Sono moltissimi gli utenti che stanno riscontrando difficoltà ad accedere e navigare in questi social mentre Twitter appare ancora perfettamente funzionante Leggi su youmovies (Di lunedì 4 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.in, che cosa sta succedendo? Molti utenti stanno riscontrando difficoltà nel connettersi ai social, ecco perché.inoggi, 4 ottobre, come mai? Ecco cosa sta succedendo. Sono moltissimi gli utenti che stanno riscontrando difficoltà ad accedere e navigare in questi social mentre Twitter appare ancora perfettamente funzionante

Advertising

RealEmisKilla : Secondo me da whatsapp e instagram qualche fissato con i vecchi tempi ogni tot stacca la spina al grido di “facciam… - TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - LaStampa : WhatsApp, Facebook e Instagram hanno smesso di funzionare, in Italia e in alcune parti del mondo, dalle 17:40 circa… - Pierammm : Ho chiamato in preda al panico Manuela per whatsapp e Instagram - tinaxtinaa : RT @Masse78: Instagram non funziona. WhatsApp non va. Facebook è morto. MENOMALE CHE TWITTER C’È. #instagramdown #whatsappdown -